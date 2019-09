Milhares de pessoas deslocadas nas Bahamas após passagem do furacão Dorian

Cerca de 4.500 pessoas foram já deslocadas das suas casas nas ilhas Abaco e Grand Bahama, as mais devastadas após a passagem do furacão Dorian pelas Bahamas, divulgaram na segunda-feira as autoridades locais.

Em conferência de impresa, o porta-voz da Agência de Gestão de Emergências das Bahamas (NEMA), Carl Smith, indicou que a maioria teve de se deslocar para Nassau, a capital deste arquipélago das Caraíbas.

O último balanço oficial aponta para 45 mortos, mas o número de vítimas deverá aumentar nos próximos dias, segundo o Comissário da Polícia, Anthony Ferguson. Pelo menos trinta e sete morreram nas ilhas Abaco e oito nas Grand Bahama.