Milhares de pessoas em novos protestos contra as vacinas Covid na Austrália

Milhares de pessoas manifestaram-se este fim de semana em várias cidades australianas contra a resposta do governo à pandemia e à vacinação obrigatória contra a covid-19.

No centro da cidade de Melbourne, no estado de Vitória, mais de mil pessoas reuniram-se pacificamente com bandeiras australianas e cartazes contra a vacinação e as restrições para combater a covid-19, enquanto gritavam slogans como "o meu corpo, a minha escolha".

Uma pequena mas destacada parte dos manifestantes tinha ligações com a ultra-direita e teorias da conspiração, de acordo com a emissora pública ABC.