Milhares de pessoas em protesto contra o governo em Praga

Milhares de pessoas manifestaram-se este domingo novamente na capital da República Checa, em protesto contra a alta inflação e a exigir a demissão do Governo.

A manifestação deste domingo foi a segunda deste tipo na Praça Venceslau, em Praga, depois de uma, a 11 de março, sob a bandeira "contra a pobreza", organizada por um novo partido político conhecido como PRO, que não tem assento no parlamento.

Os manifestantes, oradores do protesto e o chefe do grupo populista, Jindrich Rajchl, culparam a União Europeia e o governo checo pelo aumento da inflação e pediram repetidamente a renúncia da atual coligação de cinco partidos, segundo noticiam as agências internacionais.