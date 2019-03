Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milhares de pessoas fazem fila à chuva para ajudar menino com cancro raro

Potenciais dadores esperaram horas para saber se eram compatíveis com Oscar.

14:36

Oscar Saxelby-Lee tem apenas cinco anos e sofre de um cancro raro. O menino, natural de Worcester, no Reino Unido, precisa urgentemente de um dador compatível o que levou os seus pais a divulgar um apelo a quem pudesse ajudar.



O pedido superou todas as expectativas e 4855 pessoas fizeram fila à porta da escola primária de Pitmaston num dia de chuva para saber se estavam em condições de ajudar a salvar a vida de Oscar.



A criança sofre de leucemia, diagnosticada no passado mês de dezembro, e tem apenas três meses para viver. Se encontrar um dador compatível tem boas hipóteses de se salvar.



"Sentimos que não viamos uma luz ao fundo do túnel mas depois ao olhar para o sorriso do Oscar e para a sua determinação e coragem conseguimos reunir forças", conta Olivia, a mãe, citada pelo jornal local Worcester News.



Esta manifestação de apoio ao menino, que ocorreu no passado fim de semana, bateu recordes. A organização que levou a cabo a recolha de amostras revelou que o número máximo de pessoas registadas numa destas ocasiões no passado era de 2200.



Oscar conseguiu mais do que duplicar este número.