Milhares de pessoas forçadas a abandonar as suas casas após terramoto de 7,1 na China

As réplicas que sucederam a um terramoto ocorrido na terça-feira continuaram esta quarta-feira a abalar o oeste da China, enquanto mais de 12 mil pessoas permanecem em tendas e outros abrigos, acendendo fogueiras para se protegerem do tempo gelado.

No dia anterior, um terramoto de magnitude 7,1 numa zona remota da região chinesa de Xinjiang matou três pessoas e deixou cinco feridos, tendo danificado centenas de edifícios.

O terramoto causou danos significativos no meio de temperaturas geladas, mas o número de mortos e feridos foi relativamente baixo, devido à escassa população em torno do epicentro, na vila de Uchturpan, perto da fronteira com o Cazaquistão.