Milhares de pessoas homenageiam em Paris ativistas curdos assassinados em 2013

Vários milhares de manifestantes de toda a Europa estão em Paris hoje para homenagear três ativistas curdos assassinados há dez anos na capital francesa, segundo a agência de notícias AFP.

Esta marcha anual, que reúne a comunidade curda desde 2013, ocorre após o assassínio de três curdos no centro de Paris, em 23 de dezembro, por um homem de 69 anos que confessou sob custódia policial que agiu por "ódio que se tornou patológico" aos estrangeiros.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), cerca de uma dúzia de autocarros da Alemanha, Holanda, Suíça e Bélgica - acompanhados pela polícia - levaram ativistas curdos para o início da marcha, perto da estação de comboios Gare du Nord, no norte de Paris.