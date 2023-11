Milhares de pessoas manifestaram-se em Espanha contra a lei da amnistia na Catalunha

Milhares de pessoas protestaram em toda a Espanha este domingo contra os planos do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, de conceder amnistia aos separatistas catalães em troca de apoio para mais um mandato. Durante semanas têm sido várias as manifestações organizadas pelos espanhóis.

O Partido Popular de Espanha (PP, direita) estimou em dois milhões os participantes nas manifestações que convocou para este domingo para 52 cidades, sendo que a maior manifestação ocorreu em Madrid, onde esteve o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, e contou com um milhão de pessoas, segundo o partido, um número superior aos 80 mil avançado pela Delegação do Governo.

O acordo tem provocado uma onda de protestos em todo o país, com os opositores conservadores de Sánchez a acusarem-no de pôr em causa o Estado de direito para seu próprio benefício político.

Pedro Sánchez, justifica a aprovação da lei da amnistia na Catalunha, com a necessidade de fortalecer o reencontro entre a Espanha e a Catalunha.

As negociações entre Pedro Sánchez, líder do Partido Socialista Espanhol (PSOE) e do antigo presidente do governo regional da Catalunha Carles Puigdemont, Juntos pela Catalunha (JxCat), foram feitas aos longos das semanas, tendo fechado o acordo na quinta-feira.



Do acordo faz parte a amnistia dos envolvidos na tentativa de autodeterminação da Catalunha que culminou com uma declaração unilateral de independência em 2017, protagonizada por Puigdemont, que vive desde esse ano na Bélgica para fugir à justiça espanhola.

O Presidente do Partido Popular espanhol (PP, direita), Alberto Núñez Feijóo, defendeu que normalmente as amnistias fazem-se por causa "de momentos em que as liberdades não estão garantidas ou não há um ordenamento jurídico democrático", o que não acontece em Espanha, que tem uma Constituição e leis "homologadas às dos países democráticos europeus". Referiu, ainda, que considera a lei da amnistia "uma aberração".