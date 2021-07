Milhares de pessoas no Brasil receberam vacinas da AstraZeneca fora do prazo

Pelo menos 26 mil doses de vacinas contra a Covid-19 da fabricante AstraZeneca que estavam fora do prazo de validade foram administradas no Brasil, segundo dados oficiais citados pelo jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com registos oficiais do Ministério da Saúde e que foram compilados pelo jornal brasileiro, até ao dia 19 de junho, imunizantes com o prazo de validade expirado foram aplicados em 1.532 municípios do país.

O levantamento apontou também que outras 114 mil doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 distribuídas em estados e municípios dentro do prazo de validade já expiraram e não há informações se elas foram descartadas ou se continuam a ser aplicadas.