Milhares de pessoas participam na capital escocesa em grande marcha independentista

Milhares de pessoas participaram este sábado em Edimburgo, capital do território britânico da Escócia, naquela que foi, segundo as agências internacionais, a primeira grande marcha pró-independência realizada desde o início da pandemia de covid-19.

A plataforma de cidadãos 'All Under One Banner', que defende o direito à autodeterminação da Escócia, foi a responsável pela convocação da marcha, tendo estimado que a participação na ação rondou as 5.000 pessoas.

"Penso que a mensagem é clara: a Escócia está em movimento, a Escócia quer a independência o mais depressa possível", afirmou o deputado do Partido Nacional Escocês (SNP), Douglas Chapman, dirigindo-se à multidão, segundo relatou a agência espanhola EFE.