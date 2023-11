Milhares de pessoas protestam em Itália após assassinato de jovem estudante

Milhares de pessoas saíram este sábado à rua em várias cidades italianas para protestar contra a violência contra as mulheres, na sequência do assassinato da estudante universitária de 22 anos Giulia Cecchettin, na região de Veneza.

As manifestações ocorreram em Roma, Milão e outras cidades do país, segundo a Europa Press, numa altura em que o ex-noivo, presumível homicida da jovem, foi detido na Alemanha, para onde tinha fugido, e de onde foi extraditado, segundo a agência de notícias Bloomberg.

"Quero dizer às mulheres italianas que não estão sozinhas", escreveu a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni na rede social Facebook, na sequência da morte da jovem, que se preparava para a formatura universitária.

Em 2022 houve 106 assassinatos de mulheres na Itália, dois a mais do que no ano anterior, segundo o Instituo Nacional de Estatística italiano (ISTAT), e no conjunto de toda a Europa, morrem mais de 3 mil pessoas às mãos dos seus companheiros, companheiras ou familiares, segundo dados da Comissão Europeia.

"Os direitos das mulheres e das meninas estão ameaçados, limitados ou completamente eliminados a nível global, o que significa um retrocesso nos avanços das últimas décadas", alertou o Alto Representante da Política Externa Europeia, Joseph Borell.

Por seu turno, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu na rede social X (antigo Twitter) a necessidade de criar leis que permitam combater a violência contra as mulheres.