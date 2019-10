Milhares de pessoas nas ruas de Hong Kong para protestar contra lei anti-máscaras

Milhares de pessoas tomaram esta sexta-feira as ruas de Hong Kong para protestar contra a aprovação de uma lei de emergência que proíbe, a partir de sábado, o uso de máscaras com as quais os manifestantes escondem a sua identidade.

Desde o início da tarde, cidadãos de Hong Kong marcharam pelo distrito Central da cidade, usando máscaras, para protestar contra a legislação anunciada esta sexta-feira pela chefe do Governo, Carrie Lam, gritando palavras de ordem como "Hong Kong, resiste".

Carrie Lam anunciou esta sexta-feira que o uso de máscaras pelos manifestantes vai ser proibido a partir de sábado, uma medida para ajudar a polícia a "acabar com a violência e restaurar a ordem".