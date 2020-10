Milhares de pintos abandonados morrem à fome e com hipotermia no terminal do aeroporto de Madrid

A polícia espanhola intercetou cerca de 20 mil pintos vivos, abandonados no aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, em Espanha.A descoberta foi feita no primeiro fim de semana de outubro, quando a Polícia Nacional teve conhecimento da presença de milhares de animais depositados em paletes no terminal de cargas do principal aeroporto da capital espanhola. Devido à chuva, as caixas onde as aves haviam sido transportadas acabaram por ceder e ficaram abandonadas no local.Num comunicado divulgado pelas autoridades, os animais estiveram amontoados durante três dias, sem comer ou beber e em estado de hipotermia. Cerca de 6 mil pintos terão morrido ainda antes da descoberta das autoridades. Os restantes animais tentavam sobreviver ao alimentar-se de restos de animais já mortos.A polícia contactou duas associações de proteção animal para se responsabilizarem pelos 20 mil pintos ainda vivos. No entanto, e devido às condições em que viveram durante três dias, a maioria acabaria por morrer, restando apenas três mil animais com vida.As autoridades encontram-se a investigar o caso e tentam agora apurar as responsabilidades das pessoas envolvidas num possível crime de abuso de animais.