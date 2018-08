Milhares de turistas filmam desembarque de migrantes em praia espanhola

Mais de 50 pessoas viajavam num barco de borracha. 10 dos quais são menores.

na praia de La Barrosa, em Chiclana de la Frontera (Cádiz), que estava, naquele momento, cheia de banhistas.



Os ocupantes viajavam num barco de borracha e desataram a correr mal chegaram ao areal, de acordo com o jornal espanhol El País. Segundo testemunhas, citadas pelo jornal espanhol, pelo menos 10 dos ocupantes serão menores.







Os turistas, incrédulos com o acontecimento, começaram a filmar e a fotografar os migrantes. Nas redes sociais começaram a surgir várias publicações com imagens do momento.







À agência Efe foi confirmada a chegada daquela embarcação pela autarquia local. Alguns dos migrantes fugiram e desapareceram numa zona de pinhal nas proximidades.



A Guardia Civil fez duas detenções. Os menores que desembarcaram foram encaminhados para uma unidade hoteleira local.



As autoridades encontram-se agora a tentar localizar os migrantes que escaparam.











Cerca de meia centena de migrantes desembarcaram este domingo à tarde, por volta das 15h30 (hora espanhola),