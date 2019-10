Milhares em marcha por Espanha unida

Os defensores da unidade de Espanha responderam este domingo nas ruas de Barcelona aos protestos separatistas que têm marcado a Catalunha com noites de violência desde a condenação a penas de prisão de nove líderes separatistas catalães, no dia 14.Cerca de 80 mil pessoas, segundo a polícia, e 400 mil, segundo os organizadores, pediram o fim do independentismo, a marcação de eleições na Catalunha e a demissão do presidente do governo autónomo catalão, Quim Torra.‘Pela concórdia, pela Catalunha: basta!’ foi o lema da marcha, convocada pela Societat Civil Catalana, organização cívica que não organizava manifestações desde o desfile de cerca de meio milhão de pessoas no final de outubro de 2017, em reação ao referendo separatista organizado semanas antes pelo governo catalão, que ditou as condenações por sedição decretadas este mês pelo Supremo Tribunal espanhol.Os manifestantes gritaram slogans contra a violência das últimas semanas, como ‘Barcelona não se queima’ ou ‘Aqui a Imprensa não é agredida’.A marcha pela unidade de Espanha surge um dia depois de cerca de 400 mil pessoas participarem, também em Barcelona, em mais um protesto contra a sentença e pela autodeterminação da Catalunha. A marcha pacífica foi apenas manchada por distúrbios dispersos.