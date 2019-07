Milhares exigem saída de governador sexista de Porto Rico

Numa altura em que o presidente Donald Trump está envolvido numa polémica por causa de afirmações racistas, Porto Rico vive uma verdadeira tempestade política causada, também, por afirmações questionáveis. Desde há vários dias sucedem-se as manifestações exigindo a demissão do governador Ricardo Rosselló. A revolta estalou após a revelação de mensagens sexistas e homofóbicas que trocou com outros 11 elementos da administração daquele território norte-americano.

Tal como tinha acontecido dois dias antes, na noite de quarta-feira uma marcha pacífica degenerou em violência, com a polícia a disparar balas de borracha e gás sobre a multidão. "Estamos cansados de cinismo. Rebaixam as mulheres, a comunidade LGBT, os deficientes", afirmou o cantor porto-riquenho Ricky Martin, alvo de insultos homofóbicos em algumas das mensagens reveladas. O ator Benicio del Toro, o rapper Residente e a estrela do reggaeton Bad Bunny participaram também no protesto.

Refira-se que a polémica das mensagens foi apenas o rastilho que acendeu a revolta. Em causa nos protestos está sobretudo a corrupção do governo, que já levou o FBI a prender vários assessores do governador por desvio de 15,5 milhões de dólares de fundos para a reconstrução do território após o furacão ‘Maria’, em 2017.



Trump nega ter incentivado canto racista

Donald Trump tentou esta sexta-feira negar que tenha incentivado os seus apoiantes num comício na Carolina do Norte a entoarem cânticos racistas a mandar para o seu país a congressista democrata de origem somali Ilhan Omar.



Contudo, vídeos mostram como o presidente incendiou os apoiantes com mais de 20 minutos de acusações a Omar e a três outras democratas críticas das suas políticas.



A situação está a incomodar muitos republicanos, que receiam ver o partido colado à imagem do racismo e da xenofobia.