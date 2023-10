Dezenas de milhares de pessoas encheram este domingo as ruas do centro de Barcelona num protesto contra a amnistia que o líder socialista Pedro Sánchez se prepara para oferecer aos independentistas catalães em troca do apoio à sua investidura.











“No meu nome, não; nem amnistia nem autodeterminação”, foi o mote da manifestação convocada pela organização Sociedade Civil Catalã, que contou com a presença e apoio dos líderes do PP, Alberto Núñez Feijóo, e do Vox, Santiago Abascal, que compareceram sem cartazes nem símbolos partidários para sublinharem a mensagem de unidade na rejeição da amnistia.