Milhares nas ruas do Brasil exigem destituição do presidente Bolsonaro

Milhares de pessoas voltaram a sair este sábado à rua em vários estados do Brasil, exigindo a destituição do Presidente, Jair Bolsonaro, maior rapidez na vacinação contra o novo coronavírus e mais apoios sociais.

Naquela que foi a quarta vaga de protestos no país em menos de dois meses, os protestos, convocados por centrais sindicais, partidos de esquerda e movimentos sociais, decorreram de forma pacífica, ao longo do dia de hoje.

As manifestações mais concorridas ocorreram em São Paulo, cidade mais populosa do país e também a mais afetada pela pandemia, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Brasília, onde os manifestantes se concentraram em frente ao Congresso, exigindo uma decisão sobre a destituição do Presidente.