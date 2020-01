Milhares nas ruas dos Estados Unidos em defesa das armas

Milhares de manifestantes fortemente armados, incluindo membros de milícias antigovernamentais e grupos supremacistas brancos, desfilaram esta segunda-feira pelas ruas de Richomnd, no estado norte-americano da Virgínia, num protesto contra a legislação que visa apertar o controlo sobre a posse e venda de armas que está a ser discutida no Congresso estadual.

O protesto decorreu sob apertada vigilância policial por receio de confrontos semelhantes aos ocorridos na cidade vizinha de Charlottesville em 2017, que fizeram um morto e vários feridos.O governador democrata Ralph Northam, que propôs a legislação de controlo de armas que está na origem dos protestos, decretou o estado de emergência na cidade e proibiu a entrada de manifestantes armados no perímetro do Capitólio estadual, o que não impediu milhares de manifestantes, muitos deles vindos de outros estados, de se passearem pela cidade ostentando todo o tipo de armamento, incluindo espingardas semiautomáticas e carabinas de precisão."Se não pararmos isto aqui, as medidas vão espalhar-se a outros estados", afirmou um dos manifestantes, por entre palavras de ordem contra Northam e vivas a Trump.Entre as medidas em discussão está a verificação de antecedentes criminais dos compradores de armas, a proibição das espingardas de assalto e a imposição de um limite de aquisição de uma pistola por mês.

Trump inflama ânimos

"O Partido Democrata quer tirar os vossos direitos ao abrigo da Segunda Emenda", escreveu Trump no Twitter.

Ataque travado

O FBI deteve na semana passada três supremacistas que pretendiam atacar a marcha para "provocar uma guerra racial".