Milhares de russos marcaram no sábado presença nas cerimónias fúnebres do antigo Presidente soviético Mikhail Gorbatchov, recordado como um “pacificador” que acabou com um regime totalitário e deu à Rússia um breve gosto pela liberdade, embora nem todos concordem com o seu legado.









Durante várias horas, milhares de cidadãos anónimos, muitos deles com rosas vermelhas na mão, passaram pelo Salão das Colunas, a uns passos do Kremlin, para prestarem a última homenagem ao homem que derrubou a Cortina de Ferro e acabou com a Guerra Fria.

Gorbatchov, que morreu na passada terça-feira, aos 91 anos, não teve direito a um funeral de Estado nem luto nacional, e o Presidente russo, Vladimir Putin, não compareceu no funeral por “problemas de agenda”. Mesmo assim, milhares de russos encheram as ruas para ver passar o cortejo fúnebre, incluindo muitos jovens que nem eram nascidos quando Gorbatchov foi Presidente.









À saída do local onde decorreu o velório público, o cortejo fúnebre foi liderado por Dmitry Muratov, jornalista crítico do Kremlin e Prémio Nobel da Paz no ano passado, que era amigo de longa data de Gorbatchov.

O último Presidente da União Soviética foi sepultado no cemitério de Novodevichy, ao lado da mulher, Raisa, que faleceu em 1999, numa cerimónia privada a que assistiram a filha, Irina, e as duas netas.