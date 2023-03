Milhares protestam em Londres em apoio às greves no setor da saúde

Milhares de manifestantes marcharam este sábado em Londres até à residência oficial do primeiro-ministro em apoio aos trabalhadores do setor da saúde, que já fizeram várias greves por melhores salários e condições no Serviço Nacional de Saúde britânico.

Quase 40 mil jovens médicos, que representam a espinha dorsal dos cuidados hospitalares, são esperados em protesto nas ruas de Inglaterra durante três dias, no âmbito de uma greve que começa já na segunda-feira.

O Serviço Nacional de Saúde (NHS, sigla inglesa) de Inglaterra já disse que a greve dos médicos será ainda mais disruptiva do que as recentes paralisações de enfermeiros e pessoal das ambulâncias.