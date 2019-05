Milhares saem à rua em apoio a Bolsonaro no Brasil

Milhares de pessoas saíram este domingo às ruas de dezenas de cidades do Brasil em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e com críticas ao Congresso e ao Supremo Tribunal, que acusam de atrapalhar o seu governo. Os atos, supostamente espontâneos, foram convocados nas redes sociais por movimentos bolsonaristas radicais, que garantem não ter ligação ao governo.O extremismo da convocação, que inicialmente defendia o encerramento do Congresso, fez movimentos tradicionais de direita, que sempre apoiaram Bolsonaro, como o Movimento Brasil Livre e o Vem Prá Rua, que em 2015 e 2016 levaram multidões às ruas contra a então presidente Dilma Rousseff, decidirem não participar nas manifestações deste domingo.O Partido Social Liberal, do presidente, também decidiu não apoiar oficialmente os atos, deixando a decisão aos militantes, e o próprio Bolsonaro, que queria participar, foi aconselhado a não o fazer.As manifestações de domingo pretendiam ser uma resposta esmagadora aos protestos que no passado dia 15 levaram mais de dois milhões de pessoas às ruas de mais de 200 cidades contra os cortes na Educação e outras áreas essenciais e dar força a Bolsonaro para forçar o Congresso a aprovar as suas principais propostas, como a reforma da Segurança Social ou o pacote de medidas contra a corrupção e o crime organizado, que estão bloqueadas por falta de apoio parlamentar.