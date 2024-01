Os protestos contra o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) estão a ganhar força em várias cidades alemãs depois de ter sido noticiado que dirigentes do partido participaram em reuniões com grupos radicais, em que foram discutidos planos para expulsar milhões de imigrantes do país. O chanceler alemão, Olaf Scholz, juntou-se às manifestações em Potsdam, no domingo, e esta quarta-feira houve novos protestos em Berlim.O AfD, segundo nas sondagens, negou defender a deportação de imigrantes.