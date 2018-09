Milhões de galinhas e porcos mortos pelas inundações do furacão Florence

Animais ficaram submersos no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

Milhões de animais foram encontrados mortos nas inundações provocadas pelo violento furacão Florence. De acordo com o The Guardian, foram confirmadas as mortes de 3,4 milhões de frangos e mais de 5 mil porcos, na passada quinta-feira, na Carolina do Norte, Estados Unidos.

O mesmo jornal relata o cheiro das águas como uma mistura de "óleo, lixo e mofo", com centenas de galinhas mortas a boiar.

De acordo com a imprensa local, pelo menos seis instalações de criação de gado suíno sofreram danos estruturais e 30 relataram falhas, devido às inundações.

A Carolina do Norte contava, antes da tempestade, com 9 milhões de porcos e 830 milhões de frangos, ocupando o segundo lugar entre os maiores produtores de carne de porco e frango nos Estados Unidos.