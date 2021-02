Milhões de pessoas nos Estados Unidos ficam sem eletricidade por causa do frio

Milhões de pessoas no interior dos EUA ficaram sem eletricidade, depois de as redes de energia terem colapsado por sobrecarga, perante as baixas temperaturas de Inverno.

Mais de 100 milhões de pessoas no interior dos EUA foram alertadas para o risco de temperaturas extremamente baixas, que chegaram a passar os 20 graus Celsius negativos, fazendo aumentar substancialmente o consumo de energia, o que causou perturbações graves no fornecimento de eletricidade.

Pelo menos 20 pessoas morreram, algumas delas lutando para encontrar aquecimento dentro das suas casas, no estado do Texas.