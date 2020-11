Milícias do Rio de Janeiro impõem taxa para pagar campanha das eleições municipais

As milícias que controlam grande parte dos bairros da cidade brasileira do Rio de Janeiro estão a obrigar os moradores a apoiar os candidatos às municipais do próximo domingo ligados a esses grupos, tendo criado até um novo imposto, a ‘Taxa Eleitoral’, para os financiar. Quem não paga pode sofrer represálias ou até ser morto.









A acusação consta num relatório entregue à polícia e ao Ministério Público e é baseado em denúncias feitas até 25 de outubro por 549 habitantes de áreas dominadas por milícias, grupos paramilitares formados por polícias e ex-polícias. Nessas áreas, diz o relatório, milicianos impedem os candidatos não ligados a esses grupos de fazerem campanha e os moradores são obrigados a usar camisolas e autocolantes em apoio a aliados da milícia, que criou um novo imposto ilegal para financiar as campanhas.