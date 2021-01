Milionária come comida de gato e faz compras em segunda mão para poupar dinheiro

Aimee Elizabeth surpreendeu no programa televisivo 'Extreme Cheapskates'





por economizar mais de 165 mil euros por ano. Como? A mulher leva a poupança ao extremo e não se importa de poupar na comida ao ponto de comer comida de gato.Além disto, recusa-se a deitar coisas fora, como por exemplo a esponja de lavar a loiça já desgastada, e faz compras em lojas de segunda mão.Quanto à casa dispendiosa onde vive, Aimee diz que só a tem porque o ex-marido a deixou ficar com a casa porque sabia que esta ia arranjar um apartamento com poucas condições só para poupar dinheiro.

É multimilionária, tem 3,5 milhões de libras no banco, mas desengane-se quem ache que esta mulher gasta o seu dinheiro sem pensar no valor do mesmo.