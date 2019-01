Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milionário com três filhos descobre que é estéril desde nascença

Empresário de 54 anos foi diagnosticado com fibrose quística em 2016.

20:33

Um empresário britânico, de 54 anos, descobriu que era estéril de nascimento cerca de 23 anos depois de, supostamente, ser pai pela primeira vez.



Segundo avança o Telegraph, Richard Mason, milionário, separou-se da mulher em 2007, mas foi em 2016 que foi diagnosticado com fibrose quística, doença que impossibilita os homens de ter filhos.



Com este resultado clínico, o homem ficou com a certeza de que os três filhos não eram dele mas sim de outro homem.



Na altura do divórcio, a ex-mulher conseguiu arrecadar cerca de cinco milhões de euros e ainda pensões de alimentos para dar de comer aos filhos que tinham em comum. Agora, tudo mudou. A mulher terá mesmo de pagar ao homem 300 mil euros por fraude.



Vários testes de ADN confirmaram que o homem não tem qualquer grau de parentesco com os três rapazes.