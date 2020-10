Milionário britânico morre ao tentar bater recorde de velocidade

Família presta homenagem

Nas redes sociais, a mulher e os dois filhos de Eisenberg prestaram-lhe uma sentida homenagem, descrevendo-o como um "génio com talentos únicos". O clã pediu ainda respeito num momento "profundamente doloroso e trágico". Apaixonado pela família, o empresário tinha por hábito partilhar fotos com a mulher, Mirella.

O milionário britânico Zef Eisenberg perdeu a vida na última quinta-feira, no no Aeródromo de Elvington, em Inglaterra, quando tentava bater um recorde de velocidade ao volante de um Porsche 911 Turbo S. O empresário – que se notabilizou na área do fitness e suplementos – tentava superar a marca dos 333 km/h quando perdeu o controlo da ‘bomba’ que conduzia, protagonizando um violento despiste. O homem, de 47 anos, não resistiu à brutalidade do embate e o óbito acabou por ser declarado no próprio local do acidente.Em 2016, Eisenberg tinha fintado a morte quando, no mesmo aeródromo, teve um acidente de moto a 370 km/h. Nessa altura, fraturou 11 ossos, mas conseguiu recuperar e continuar a fazer uma das coisas que mais adrenalina lhe davam: bater recordes de velocidade. Uma paixão que viria a revelar-se fatal.O milionário britânico deixa uma mulher e dois filhos, profundamente devastados com a tragédia. O acidente ocorreu num aeródromo com histórico de desastres violentos. A perda já foi lamentada pela federação britânica do desporto automóvel, que prestou homenagem a Zef Eisenberg.