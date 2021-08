Milionário do Brasil morto a tiro pelo filho de 14 anos

O milionário brasileiro Fabrício César de Oliveira, um dos homens mais ricos do Brasil, foi terça-feira morto a tiro pelo próprio filho, de 14 anos, na luxuosa mansão da família na cidade de Valinhos, a 90 km de São Paulo. O adolescente alegou que disparou contra o próprio pai para defender a mãe, que era constantemente agredida pelo marido.Segundo o jovem, o empresário era um homem extremamente violento, tanto com a mulher como com os filhos. Na terça-feira, segundo contou à polícia, o pai ordenou-lhe que tirasse toda a roupa, pois ia apanhar uma sova com uma barra de ferro. A mãe tentou ajudá-lo e o empresário voltou a sua fúria contra ela. Cansado de ser espancado e de ver a mãe ser agredida repetidamente, o adolescente empunhou uma das armas do pai e disparou três vezes contra ele. Apesar de gravemente ferido, Fabrício ainda tentou escapar, correndo para a garagem, mas acabou por morrer no local pouco depois da chegada da polícia. O filho assumiu o crime aos agentes e revelou que, um dia antes, o pai tinha enfiado o cano de uma arma na boca da mãe, ameaçando matá-la. Depois, contou que ele e a mãe foram obrigados a ajoelharem-se no chão e que Fabrício disse que ia executá-los.Colecionador de armas e carros de luxo, Fabrício César de Oliveira era presidente da Câmara de Comércio Brasil-China e era considerado um dos homens mais ricos do Brasil. No passado, enfrentou vários problemas na Justiça por burla e uso de nomes falsos e chegou a estar preso.