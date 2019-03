Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milionário oferece casa a mulher que andou 10 quilómetros para ajudar vítimas em Moçambique

Objetivo foi entregar roupas e utensílios domésticos às vítimas do ciclone Idai.

09:10

Uma mulher de 71 anos percorreu 10 quilómetros para ajudar as vítimas do ciclone Idai, segundo avança a CNN, que adianta ainda que o homem mais rico do Zimbabué vai oferecer-lhe casa nova e 890 euros por mês.



De acordo com a mesma fonte, a mulher andou muito tempo com uma saca na cabeça, com roupas e utensílios domésticos para entregar às vítimas do ciclone.



"Um dos mais notáveis atos de compaixão que já vi", disse o milionário do Zimbabué, que levou a saca até à Igreja Presbiteriana de Highlands, em Harare.



A mulher não tinha dinheiro para pagar uma viagem até ao centro de ajuda e, por isso, tomou a decisão de percorrer vários quilómetros.



A heroína do Zimbabué ficou conhecida depois de a igreja Presbiteriana ter publicado uma fotografia da mesma com a saca na cabeça.