Milionário português arrisca penhora por não dar pensão de alimentos ao filho

Se o comendador António da Silva Rodrigues entrar no Brasil, por qualquer meio, as autoridades informarão o Tribunal de S. Paulo para que seja exigido ao empresário – um dos mais ricos de Portugal - o pagamento das pensões de alimentos ao filho de uma relação que manteve, há anos, com a brasileira Amanda Carvalho.A defesa do menino de 8 anos requereu ainda que, caso o milionário, casado, não pague os anos de prestações em atraso, seja executada penhora sobre os seus bens e participações em empresas brasileiras.No final de julho, foi pedido que a Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras da Polícia Federal alertem caso o empresário vá ao Brasil, indicando local de hospedagem e tempo de permanência. Entretanto, o tribunal emitiu já um mandado para uma diligência num apartamento de S. Paulo que pertencerá ao comendador.Contactada pelo, a mãe do menor diz apenas que "parece que António brinca com as autoridades e não pensa que existe uma criança inocente".contactou esta quinta-feira António da Silva Rodrigues por diversas vezes, mas até ao fecho desta edição não obteve qualquer resposta.