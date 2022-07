Militar e ex-modelo brasileira morta pelas forças russas em Kharkiv

Uma militar e ex-modelo brasileira foi morta pelas forças russas no passado dia 30 de junho em Kharkiv, Ucrânia. Thalita do Valle, de 39 anos, não conseguiu fugir de um ataque de mísseis russos e acabou por "ficar para trás", diz o The Mirror. A militar estava na Ucrânia há três semanas onde era também membro de uma equipa de emergência.O ataque levou ainda à morte do ex-soldado do exército brasileiro, Douglas Burigo. O homem perdeu a vida quando regressava ao bunker para procurar a mulher.

O irmão da militar, Theo Rodrigo, descreveu Thalita como uma "heroína com vocação para salvar vidas e participar em missões humanitárias".