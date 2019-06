Militar espanhol perde controlo de paraquedas e embate contra telhado

Um militar paraquedista espanhol ficou ferido este sábado durante uma exibição da Brigada de Paraquedistas das Forças Armadas (BRIPAC) ao embater contra um telhada antes de aterrar.

O paraquedista de 33 anos perdeu o controlo do paraquedas durante a aterragem e acabou por cair no telhado de um edifício da BRIPAC. Após o embate o militar caiu no solo.

Segundo o jornal espanhol El Mundo, o homem sofreu um traumatismo facial.

Um vídeo do momento do acidente foi partilhado na rede social Twitter.





Esperamos una pronta recuperación del compañero y que no le queden graves secuelas.

Información de Ciudadanos de Uniforme:

"Accidente en el encuentro de veteranos de la BRIPAC.

Nos informan que el compañero tiene dientes, costillas y piernas rotas."https://t.co/wAEe3gikNv pic.twitter.com/ihXsRcSjkU — MilitaresConFuturo (@MCF_ES) June 22, 2019