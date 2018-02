Militar preso por trocar fotos pornográficas com menor

Homem conheceu a rapariga numa angariação de fundos na escola da jovem.

26.02.18

Adam Matthew Perkins, um militar de 37 anos, é acusado de enviar fotografias em que surge nu, a uma rapariga, de 17 anos, que conheceu na angariação de fundos da escola da menor, no Alabama, Estados Unidos.

Os dois trocaram contactos após o militar pedir o nome utilizador do Snapchat da jovem, no dia da atividade escolar, com o pretexto de querer estar envolvido na ação solidária.



Após receber várias fotos de cariz sexual, a jovem mostrou o conteúdo aos pais que denunciaram o homem às autoridades.



Segundo o Daily Mail, o militar, pai de três crianças, foi preso na passada sexta-feira, 23 de fevereiro, mas afirmou em tribunal que as imagens foram enviadas por engano.

O homem aguarda julgamento em liberdade após pagar a finança e corre o risco de ser afastado do exército.