Militares britânicos afastados de missão da NATO após divulgação de vídeo em orgia no quartel

Um batalhão do regimento de paraquedistas do Reino Unido, que ia para a Bósnia e Kosovo, foi banido de uma missão da NATO após a divulgação de um vídeo que mostrava os militares envolvidos numa orgia num quartel.



Segundo a BBC, o vídeo mostra vários soldados a terem relações sexuais com uma mulher civil no quartel de Merville em Colchester, Essex, enquanto dezenas de outros assistem. O telegraph refere que a investigação demonstrou que o sexo foi consentido e que nenhum crime foi cometido.