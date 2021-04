Militares das Forças Armadas obrigam Bolsonaro a recuar

A união e firmeza da cúpula militar brasileira forçaram Jair Bolsonaro a recuar na intenção de nomear para as chefias do Exército, Marinha e Força Aérea comandantes mais jovens e alinhados com o seu desejo em envolver a tropa em projetos autoritários. Os oficiais escolhidos são respeitados nas Forças Armadas (FA), pelo que as nomeações acalmaram os ânimos após a ordem de demissão dos chefes militares na segunda-feira.









Os nomeados, general Paulo Sérgio Nogueira Oliveira, almirante Almir Garnier e o brigadeiro do ar Carlos Alberto Batista Júnior, integravam as listas apresentadas para Bolsonaro escolher segundo a regra de antiguidade da tradição militar. O presidente queria ignorar isso e nomear bolsonaristas, mas foi alertado de que forçaria os generais mais antigos do que os nomeados a passarem à reserva e criaria uma rutura com as FA, já irritadas com as demissões.

O anúncio das nomeações, feito numa curta cerimónia sem discursos nem elogios aos que entraram nem aos que saíram, sem a presença de Bolsonaro e com visível irritação do novo ministro da Defesa, general Braga Neto, evidenciou que as escolhas não eram as desejadas pelo governo. Paulo Sérgio, por exemplo, já criticou a gestão da pandemia e Garnier e Batista Júnior, embora vistos como simpatizantes de Bolsonaro, defendem a independência da tropa em relação ao governo.