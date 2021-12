Nenhum oficial ou soldado americano será responsabilizado pelo ataque de um drone que matou 10 pessoas da mesma família em Cabul no últimos dias da retirada das forças dos EUA do Afeganistão, em agosto. Inicialmente, o Pentágono garantiu ter eliminado uma célula terrorista do Daesh que pretendia atacar o aeroporto da capital afegã, mas conclui depois que se tratou de um “erro trágico, mas honesto”. Sem culpados.









O processo foi encerrado esta segunda-feira, quando o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, recebeu e aprovou o relatório final da investigação, que não faz qualquer recomendação de ação disciplinar contra os militares envolvidos. Já em novembro, uma versão preliminar do relatório tinha avançado que o ataque se tinha tratado de um erro, mas que não houve dolo ou negligência e que nenhuma lei foi violada.

A 29 de agosto, dias após um atentado suicida do Daesh que matou mais de 180 pessoas, incluindo 13 marines dos EUA, junto ao aeroporto de Cabul, um drone norte-americano disparou um míssil contra uma viatura na qual, segundo afirmou na altura o Pentágono, seguia um alegado comando terrorista que preparava outro ataque. Dez civis iraquianos da mesma família morreram, incluindo sete crianças entre os 2 e os 12 anos. Soube-se depois que a viatura atingida pertencia a um funcionário de uma organização humanitária. Só mais de um mês depois é que os EUA admitiram que se tratou de um erro.