Militares paquistaneses matam oito rebeldes na fronteira com Afeganistão

As forças de segurança paquistanesas mataram na quarta-feira oito rebeldes numa operação noturna, num esconderijo perto da fronteira afegã, avançou fonte militar.

O tiroteio, no qual morreu um soldado e quatro ficaram feridos, aconteceu em Shin Warsak, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, de acordo com um comunicado militar paquistanês.

Os militantes mortos estavam ativamente envolvidos em ataques às forças de segurança e na morte de cidadãos inocentes, acrescentou o comunicado, referindo que a operação foi baseada em informações secretas.