Militares portugueses com papel determinante na República Centro-Africana

Combatentes desta missão desempenham uma função "muito importante", afirma o brigadeiro-general Ludovic Ngaifei.

Por Lusa | 07:35

Os militares portugueses em missão na República Centro-Africana (RCA) desempenham uma função "muito importante", disse à Lusa o chefe de estado-maior das Forças Armadas locais, brigadeiro-general Ludovic Ngaifei.

"A força portuguesa está integrada na Força de Ação Rápida (FRR) da missão multinacional das Nações Unidas (MUNISCA). É uma força que pode agir rapidamente e num prazo muito curto face a certos objetivos, a ameaças. O seu uso depende do comandante da força multinacional da ONU na RCA", explicitou o militar, que iniciou na terça-feira uma visita oficial de três dias a Lisboa.

Ludovic Ngaifei manteve uma audiência em Lisboa com o seu homólogo português, almirante António Silva Ribeiro, assistiu a uma apresentação sobre as Forças Armadas portugueses e vai ainda manter contactos com os responsáveis dos três ramos.