Militares portugueses previnem conflitos armados em Bakouma na República Centro-Africana

"Pela Força Portuguesa foram, assim, conduzidas patrulhas de reconhecimento a pontos importantes e áreas de interesse, realizada recolha de informação junto da população e mantida uma robusta presença na cidade", lê-se numa publicação no Facebook das Forças Armadas Portuguesas.



Os militares portugueses "foram recebidos com alegria e alívio" entre a população de Bakouma, que tem sido intimidada por Grupos Armados com o objetivo de impor a sua vontade e extorquir bens. "Promovendo a concentração de efetivos e reforço da sua estrutura organizacional em locais onde usufruem de maior liberdade de ação, a Força Nacional foi destacada para aquela região com a missão de neutralizar e dissuadir", referiu a nota.