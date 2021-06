Militares russos disparam contra navio de guerra britânico no Mar Negro

As forças militares russas dispararam tiros de aviso contra um navio de guerra da Marinha Britânica depois deste ter entrado no mar Negro. Também um avião de guerra Su-24M lançou quatro bombas perto do navio, disse o ministério russo da Defesa, citado pela Sky News.



O governo russo garantiu, em comunicado, que "desconsideraram o aviso".







O confronto terá ocorrido perto do Cabo Fiolent, na costa da Crimeia, segundo o Ministério russo.





And then there were three! Great to be joined by the Arleigh Burke class destroyer USS LABOON as we continue to conduct operations in the Black Sea with @HNLMS_Evertsen @DDG58 #CSG21 #GlobalBritain #WeAreNATO @DeptofDefense @kon_marine pic.twitter.com/fzChg5Kw4p