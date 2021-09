Trinta e nove mineiros encurralados no fundo de uma mina de níquel em Ontário, no Canadá, tiveram de subir um quilómetro de escadas na vertical para conseguirem chegar à superfície, numa odisseia que durou mais de 10 horas, mas que decorreu sem incidentes. Ao final do dia, mais de 30 mineiros já tinham conseguido chegar à superfície.









Os 39 trabalhadores ficaram encurralado a cerca de um quilómetro de profundidade, quando uma peça de equipamento pesado embateu no único elevador, deixando-o inoperacional e bloqueando o poço. Os mineiros passaram a noite nos abrigos, onde dispunham de comida e água, e estiveram sempre em contacto por telefone com os membros da equipa de resgate e as famílias.

Para saírem da mina tiveram de subir um quilómetros de escadas verticais, usando a força dos braços e das pernas. A cada 100 metros tinham locais para descansar, mas mesmo assim a escalada durou cerca de 10 horas. Todos usaram arneses de segurança e os mais velhos ou com menor capacidade física foram içados por cordas até à superfície.