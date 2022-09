Ministério Público brasileiro abre inquérito sobre organização de manifestação por Bolsonaro

O Ministério Público brasileiro abriu um inquérito sobre a organização, a menos de um mês das presidenciais, de uma eventual "manifestação política partidária" pelo governo por ocasião do bicentenário da independência.

O gabinete do procurador-geral disse, na quinta-feira, que a investigação pretende averiguar se houve lugar a um "desvio de objetivo" nas comemorações organizadas na véspera, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na presença de milhares de apoiantes do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, candidato a um novo mandato, de acordo com um comunicado.

O tradicional desfile cívico-militar, que decorre habitualmente no centro da cidade, mudou de localização, a pedido do chefe de Estado, para se realizar naquela praia, onde os apoiantes de Bolsonaro se costumam concentrar, o que levou a uma alegada confusão entre as comemorações do bicentenário e manifestações políticas a favor do Presidente brasileiro.