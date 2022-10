Ministério Público de Macau vai defender China da provocação do Ocidente

O procurador do Ministério Público (MP) de Macau disse esta quarta-feira que esta entidade está apostada em defender a China da provocação dos Estados Unidos e de alguns países ocidentais, num discurso proferido na sessão solene de abertura do ano judiciário.

"Enfrentando uma conjuntura internacional complexa em constante mudança e desafios externos diversificados, especialmente os recentes atos provocadores dos Estados Unidos da América e de alguns países ocidentais para destruir arbitrariamente o princípio de 'Uma só China', estamos firmes em defender a soberania e a integridade territorial do Estado", assegurou Ip Son Sang.

"Acreditamos que, com a alteração da 'Lei Relativa à Defesa da Segurança do Estado' da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] e dos diplomas complementares, a RAEM conseguirá defender com maior eficácia a soberania, a segurança e os interesses do desenvolvimento do Estado", acrescentou.