O procurador sueco que lidera a investigação sobre as suspeitas de violação contra o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, apresentou esta segunda-feira o pedido de prisão de Assange, segundo avança a Reuters.O mandado, se concedido, será o primeiro passo no processo para que Assange seja extraditado. O fundador do WikiLeaks cumpre atualmente uma sentença de 50 semanas, após ser detido em Londres.A Suécia reabriu a investigação sobre suspeitas de abusos sexuais, que remontam ao ano de 2010.