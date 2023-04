A chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, iniciou este sábado uma visita à Coreia do Sul com uma viagem à zona desmilitarizada que separa o país da Coreia do Norte.

Durante a visita a uma das fronteiras mais fortemente militarizadas do mundo, Baerbock recebeu informações sobre a situação da linha divisória e o estado atual das relações entre as duas Coreias, segundo a a agência espanhola Europa Press.

Baerbock vai encontrar-se mais tarde com o homólogo sul-coreano, Park Jin, na capital, Seul.