Ministra britânica considera "momento histórico" entrada na lei de reforma do asilo

A ministra do Interior britânica, Priti Patel, classificou esta quinta-feira como um "momento histórico" a entrada na lei da sua controversa reforma do direito de asilo, que prevê enviar migrantes para países terceiros.

"Hoje o projeto de lei sobre a nacionalidade e as fronteiras recebeu aprovação real e é a partir de agora lei", disse Patel num vídeo publicado na sua conta da rede social Twitter.

Trata-se de "um momento histórico para o país", que vai permitir "ir ainda mais longe no combate à imigração ilegal e aos grupos criminosos, com sanções ainda mais severas contra aqueles que facilitam a entrada ilegal e perigosa no Reino Unido", escreveu.