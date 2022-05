Ministra britânica ignora apelos de aliados de Joe Biden

A MNE britânica, Liz Truss, resiste às pressões e apelos dos EUA, entre eles aliados próximos do Presidente norte-americano, Joe Biden, no sentido de o Reino Unido não rever, de forma unilateral, o protocolo para a Irlanda do Norte incluído no acordo de Brexit e formalizado no final de 2020.









O protocolo visou evitar a criação de uma fronteira física na ilha da Irlanda para controlar a circulação de mercadorias entre a Irlanda do Norte, parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que continua a pertencer à União Europeia. Em vez disso, a fronteira foi colocada no Mar da Irlanda. Mas a solução nunca agradou a Londres nem aos unionistas norte-irlandeses, para os quais isso compromete a posição da Irlanda do Norte no Reino Unido.

Depois de Nancy Pelosi, presidente da Câmara de Representantes dos EUA, ter alertado que a revisão do protocolo põe em causa o acordo de livre comércio com o Reino Unido, foi agora a vez de o congressista Richard Neal, aliado de Biden, pressionar Truss. Viajou com uma comissão para o Reino Unido para falar com a MNE britânica, mas esta, ao que se sabe, alegou que a posição britânica defende o “acordo de Sexta-Feira Santa” (que em 1998 pôs fim à guerra civil na Irlanda do Norte) e não o contrário, como dizem os críticos. Truss acusou ainda a UE de “arrastar a situação” e frisou que o Governo de Boris Johnson tomará medidas se Bruxelas não propuser solução razoável.