Ministra britânica pede soluções a quem critica acordo com Ruanda

A ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, pediu esta segunda-feira soluções àqueles que criticam o seu plano de enviar requerentes de asilo para o Ruanda como forma de dissuadir a imigração e combater o tráfico de pessoas.

Num artigo publicado no diário The Times, a ministra e o seu homólogo ruandês, Vincent Biruta, dizem que os dois países estão a dar "passos audazes e inovadores" e consideram que "surpreende que as instituições que criticam os planos não apresentem soluções".

O arcebispo da Cantuária e líder da Igreja anglicana, Justin Welby, disse no seu sermão do domingo de Pascoa que o programa "não passaria no juízo de Deus" por "subcontratar" as responsabilidades do Estado britânico ao estrangeiro.