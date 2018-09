Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ministra da Saúde de Espanha demite-se por irregularidades no mestrado

Carmen Montón decidiu demitir-se do cargo esta terça-feira durante uma conferência de imprensa.

20:22

A ministra da saúde de Espanha, Carmen Montón, renunciou esta terça-feira ao cargo por irregularidades num mestrado que realizou em 2011 no Instituto de Direito Público na Universidade Rey Juan Carlos.



Após terem sido divulgadas na comunicação social várias informações sobre supostas irregularidades na obtenção do diploma por parte da ministra, Carmen decidiu avançar com uma conferência de imprensa para se defender. Nessa conferência a ministra afirmou que não tinha cometido qualquer irregularidade na obtenção do diploma.



No entanto, a Universidade Rey Juan Carlos divulgou esta terça-feira um comunicado onde confirmou que as notas da ministra foram manipuladas após o final do mestrado e que a universidade ia fazer uma investigação para apurar responsabilidades.



Carmen Montón decidiu demitir-se do cargo de ministra da saúde esta terça-feira durante uma conferência de imprensa. A ministra esteve no cargo pouco mais de três meses.